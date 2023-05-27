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Мир накрыла золотая лихорадка на фоне ослабления доллара

FT: мировые центробанки начали массово скупать золото из-за ослабления власти доллара

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Мировые центробанки начали массово скупать золото, как во время золотой лихорадки, так как перестали верить в силу доллара. Кроме того, господство американской валюты нарушилось на фоне проблем с потолком госдолга в США и влияния антироссийских санкций. Об этом пишет газета Financial Times.

США сами виноваты в «мятеже» мировых центробанков, которые стали отказываться от использования доллара в торговых операциях. Кроме того, эта ситуация началась после ведения множества антироссийских санкций и усугубилась на фоне проблем с потолком госдолга в Штатах.

В публикации указали, что центробанки в ряде стран начали массово скупать золото, так как боятся определенных геополитических рисков. Из-за этого стоимость драгметалла резко выросла. Кроме того, золото являются безопасной гаванью от множества кризисных ситуаций, которые происходили или уже наступили: пандемия коронавируса, спецоперация на Украине, геополитическая напряженность, страх перед инфляцией, увеличение мирового долга и многие другие проблемы.

Аналитики посчитали, что мир постепенно снова стал погружаться в золотую эпоху. При этом стоимость золота может снова побить все рекорды. В целом, переключение на золото является желанием многих инвесторов и участников финансового рынка создать нейтральный портфель на фоне геополитических сложностей.

6 мая в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) сообщалось, что мировые центробанки скупили рекордные 228 тонн золота по итогам первого квартала 2023 года.

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