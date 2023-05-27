Георгиева сравнила возможный дефолт в США со сказкой о Золушке

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала власти США не затягивать с решением проблемы возможного дефолта. Ее слова приводятся на сайте МВФ.

Георгиева отметила, что рынок казначейских обязательств США все еще остается якорем стабильности мирового рынка, и в случае, если он будет поражен дефолтом, мировая экономика окажется в опасном положении.

По словам главы МВФ, решение будет найдено, однако обидно, что «решаемая проблема находится в руках политиков, которые продолжают тянуть до полуночи». Экономист сравнила ситуацию со сказкой о Золушке и указал на близость момента, когда «карета превратится в тыкву».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что объем доступных денежных средств Министерства финансов (Минфина) США для покрытия растущего государственного долга к концу мая текущего года достиг самого низкого уровня за последние шесть лет — с 2017-го. По этой причине у властей страны становится все меньше возможностей для выплат по долговым обязательствам.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на доклад Совета экономических консультантов Белого дома передавало, что в случае объявления дефолта по госдолгу американский фондовый рынок рухнет на 45%. Кроме того, при подобном сценарии объем валового внутреннего продукта (ВВП) упадет на 6,1%, а 8,3 млн человек лишатся рабочих мест.