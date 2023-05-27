В России назвали два фактора, которые помогут укрепить курс рубля

Достижение компромиссного решения по дальнейшей судьбе государственного долга США, а также возможная победа Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции поспособствуют укреплению курса российского рубля к ведущим мировым валютам, включая американский доллар. Слова эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера приводит «Российская газета».

По его словам, власти США с большой долей вероятности не допустят дефолта по выплатам государственного долга, так как в противном случае неплатежеспособность приведет к массовому банкротству местных банков. Достижение консенсуса по этому вопросу обеспечит поддержку товарному рынку и курсам валют сырьевых экономик. Переизбрание же Эрдогана снизит риск-премию в рубле.

«Есть веские основания полагать, что в США не допустят дефолта. Достижение консенсуса Белого дома и конгресса обеспечит поддержку товарному рынку, балансам госбюджетов и валютам сырьевых экономик. А значит, и рублю <....> При переизбрании Эрдогана накопленная риск-премия в рубле должна быстро сократиться, а российская валюта — укрепиться», — заключил Зельцер.

27 мая издание Politico сообщило, что представители Белого дома и Республиканской партии в конгрессе США в настоящее время занимаются обменом проектов документов, которые могут стать основой договоренностей о повышении потолка госдолга. Работа ведется с целью не допустить дефолта в США.