Стало известно, с какого момента газ из РФ перестал поступать в Финляндию

Финляндия перестала импортировать российский трубопроводный газ с мая прошлого года. При этом европейская страна по-прежнему рассчитывает получать из РФ сжиженное природное топливо (СПГ), сообщает местный телеканал Yle.

К настоящему времени компании Gasum и «Газпром экспорт» не пришли к соглашению о новых условиях по поставкам трубопроводного газа. По этой причине поставки данного вида топлива в Финляндию прекратились, уточняется в статье.

Еще одним поводом прекратить экспорт трубопроводного газа стали разногласия сторон по поводу валюты оплаты. Российская сторона настаивала на рублях, в то время как финны хотели оплачивать поставки в евро. При этом партии российского СПГ по-прежнему поступают в соседнюю страну. Экспортером в данном случае также выступает компания «Газпром экспорт», заключается в материале.

6 мая телеканал Yle сообщил, что Финляндия нашла альтернативу топливу из России в виде итальянского мусора, который используется для производства электричества. Одной из причин стал дефицит древесины на фоне резкого сокращения поставок из РФ.