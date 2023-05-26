В Минфине США утонили сроки возможного дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что страна может оказаться в состоянии дефолта не первого, а пятого июня текущего года. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В течение недели с 5 июня Казначейство должно произвести платежи и переводы на сумму около 92 миллиардов долларов, включая ежеквартальные корректировки примерно на 36 миллиардов долларов в трастовые фонды социального обеспечения», — сообщила Йеллен.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что ситуация вокруг повышения потолка государственного долга США может привести к созданию системных рисков для американской и мировой экономики. Как считают в фонде, сложившаяся ситуация «может создать дополнительные, вполне предотвратимые системные риски для американской и мировой экономики в то время», когда в ней уже наблюдается «заметное напряжение».

25 мая президент США Джо Байден заявил, что американская администрация и конгресс Соединенных Штатов согласны с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо, и на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс.