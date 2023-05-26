Кабмин намерен запретить транзит польских фур через Россию

Правительство РФ прорабатывает вопрос запрета транзита польских фур через Россию и заправки машин по российским ценам. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в аппарат правительства поступило обращение Госдумы о запрете транзита польских фур через РФ и заправки этих автомобилей по российским розничным ценам на топливо. В данный момент ведется проработка вопроса.

На пленарном заседании 23 мая Госдума приняла соответствующее обращение палаты к правительству России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Польша «предала историческую память и забыла, что ее освобождение от фашистских захватчиков далось советскому народу дорогой ценой». По мнению депутата, необходимо «запретить Польше наживаться на России».

Если власти России запретят транзит из Польши через территорию России, то издержки польской стороны могут достигнуть порядка €8,5 млрд. Со ссылкой на экспертов Володин добавил, что серьезный ущерб будет нанесен около 2 тыс. транспортных компаний со штатом более 20 тыс. человек. Некоторые из них могут, по его словам, обанкротиться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».