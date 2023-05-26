Путин рассказал, как функционирует российский бизнес после ухода зарубежных брендов

Президент России Владимир Путин заявил, российский бизнес активно осваивает рынок после ухода части зарубежных транснациональных компаний из РФ. Об этом глава российского государства сообщил на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Прямую трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Путин отметил, что в данный момент российский бизнес, в том числе малые и средние компании, осваивают ниши на внутреннем рынке, освободившиеся после ухода ряда брендов из западных стран.

«В начале 1990-х годов наш рынок был, по сути, отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям. Конечно, российские предприниматели, объективно, практически не могли с ними конкурировать. Пришло время возвращать свои позиции», — сказал он.

Также Владимир Путин заявил, что государство продолжит снижать административную нагрузку на бизнес, прислушиваясь к предпринимателям. Президент подчеркнул, что государство в первую первую будет опираться на мнения предпринимателей, действуя в их интересах.