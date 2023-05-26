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Путин рассказал, как функционирует российский бизнес после ухода зарубежных брендов

Путин: бизнес России активно осваивает ниши после ухода части зарубежных брендов с рынка

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, российский бизнес активно осваивает рынок после ухода части зарубежных транснациональных компаний из РФ. Об этом глава российского государства сообщил на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Прямую трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Путин отметил, что в данный момент российский бизнес, в том числе малые и средние компании, осваивают ниши на внутреннем рынке, освободившиеся после ухода ряда брендов из западных стран.

«В начале 1990-х годов наш рынок был, по сути, отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям. Конечно, российские предприниматели, объективно, практически не могли с ними конкурировать. Пришло время возвращать свои позиции», — сказал он.

Также Владимир Путин заявил, что государство продолжит снижать административную нагрузку на бизнес, прислушиваясь к предпринимателям. Президент подчеркнул, что государство в первую первую будет опираться на мнения предпринимателей, действуя в их интересах.

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