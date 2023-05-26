Bloomberg: нарушение устойчивости экономики Германии угрожает стабильности Европы

Экономическая безопасность государств, входящих в состав Евросоюза (ЕС), может столкнуться с угрозой срыва в связи с обрушением устойчивости крупнейшего центра производства объединения — Германии. В соответствии с итогами первого квартала этого года объем валового внутреннего продукта (ВВП) государства снизился на 0,3%.

Подобное обстоятельство может создать помехи для выхода из кризиса большей части европейских государств. Материал об этом опубликовало агентство Bloomberg. Журналисты сослались на участников рынка.

При этом отмечается, что одними из главных причин недостаточно высокого экономического роста Германии послужили «десятилетия ошибочной энергетической политики», а также достаточно медлительный переход к новым технологиям.

Вместе с тем на данный момент местные власти ощущают нехватку авторитета при решении структурных проблем, с которыми напрямую связан уровень конкурентоспособности производственного сектора экономики государства.

«Временная коалиция канцлера Олафа Шольца вернулась к мелким распрям по всем вопросам, от долгов и расходов до тепловых насосов и ограничений скорости, как только риски нехватки энергии снизились», — цитирует публикацию Общественная служба новостей.