В Германии призвали использовать замороженные российские активы для поддержки Украины

Представители парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге обратились к правительству Германии с вопросом — сколько активов Банка России было заморожено и есть ли возможность направить их на поддержку Украины, передает RT со ссылкой на соответствующий документ. Депутаты заявили, что Евросоюз ввел уже 10 пакетов санкций против РФ, однако они «остаются неполными».

«Поддерживает ли федеральное правительство на уровне ЕС возможность использования замороженных российских активов и резервов ЦБ России для оказания помощи Украине, и если да, то в какой степени и каким образом?» — поинтересовались парламентарии.

Кроме того, по мнению политиков, Москве удается разными способами частично обходить европейские рестрикции, в том числе с помощью третьих стран. Они попросили выяснить, какие именно государства оказывают такую поддержку РФ.

Ранее представитель Европейской комиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил, что страны Евросоюза установили местонахождение €200 млрд замороженных активов Центрального банка России вместо €300 млрд, озвученных ранее главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.