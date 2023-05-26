Российские электронщики нашли способ замещения западных поставок

После ухода ряда зарубежных производителей электроники большинство российских контрактных разработчиков захотели заместить долю на внутреннем рынке. Это планируется сделать с помощью наращивания собственных мощностей и дополнительных денежных сложений, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя комитета контрактного производства Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Георгия Левина.

«Российские вендоры конечного оборудования (компьютеров, серверов и т. д.) после ухода зарубежных конкурентов решили оперативно занять освободившиеся ниши, очереди на контрактное производство растянулись на несколько месяцев, поэтому организациям приходится вкладывать средства в расширение», — заявил Левин.

По его словам, в настоящее время на российском рынке образовался дефицит производственных мощностей. На этом фоне ряд вендоров конечного оборудования уже обратились за помощью к контрактным производителям в Китае, Вьетнаме и Индии.

24 мая веб-сервер Angie PRO, созданный бывшей командой Nginx, вошел в реестр отечественного программного обеспечения. Данная мера в ближайшее время позволит заменить иностранные решения в ряде органов государственной власти и госкорпораций страны.