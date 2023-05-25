Байден рассказал о вероятности дефолта в США

Президент США Джо Байден заявил, что дефолта в стране не будет, а переговоры с конгрессом идут вокруг параметров бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все согласились, что дефолта не будет... Я хочу однозначно заявить, что на переговорах, которые мы ведем со спикером (палаты представителей Кевином) Маккарти, речь идет о том, как будут выглядеть контуры бюджета, не о дефолте», — заявил Байден.

Ранее президент США заявил, что американская администрация и Конгресс Соединенных Штатов согласны с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо, и на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс.

По словам Байдена, у него состоялось несколько продуктивных разговоров со спикером Палаты представителе Конгресса США Кевином Маккарти.

До этого президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что не ожидает объявления США дефолта.

Кроме того, Мэлпас надеется, что американская администрация и контролирующие Палату представителей конгресса Соединенных Штатов республиканцы смогут прийти к решению, которое позволит избежать дефолта.