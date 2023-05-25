Член гильдии риелторов рассказал, что в среднем у россиян уходит 10 лет на выплату ипотеки

Большинство россиян выплачивает ипотечный кредит за 10 лет. Такие данные представил эксперт рынка недвижимости, член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков в разговоре с интернет-изданием «Лента.ру».

«В среднем, сегодня россияне берут ипотечный кредит на 24 года. Это большой срок, который позволяет уменьшить ежемесячный платеж. В итоге люди все равно пытаются закрыть ипотеку досрочно. Но, если в 2015 — 2016 годах кредит выплачивали за 5 — 7 лет, то теперь это 10», — сказал Барсуков.

По его словам, срок выплат граждан по ипотеке постепенно рос еще с 2021 года, когда начали увеличиваться цены на недвижимость.

Также риелтор отметил, что в основном россияне успешно справляются с выплатой ипотеки — в 2022 году процент просрочек по этому виду займов сократился. Барсуков затруднился назвать причину этому.

На этой неделе газета «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы финансового маркетплейса «Выберу.ру» написала, что спрос на семейную ипотеку в России в первые четыре месяца (январь — апрель) 2023 года вырос на 32% относительно такого же периода 2022 года.