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Финляндия направит Украине дополнительную военную помощь

Власти Финляндии отправили Киеву 16-й пакет оборонной поддержки в размере €109 млн

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Shutterstock

Министерство обороны Финляндии направило Украине 16-й пакет военной помощи в размере €109 млн. Об этом заявили в пресс-службе финского оборонного ведомства.

«Оценочная стоимость техники, входящей в эту партию, для Финляндии составляет €109 млн», — указывается в заявлении.

По данным министерства, данный пакет включает в себя, в том числе, зенитное вооружение и боеприпасы. Более детальная информация не разглашается.

«Общая стоимость всех пакетов военной помощи, предоставленных Финляндией Киеву, составляет €1,1 млрд», — рассказал финский министр обороны Антти Кайкконен.

Он подчеркнул, что Финляндия продолжит поддерживать Украину вместе с международными союзниками.

Ранее руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС обсудят очередной транш военной помощи Украине и новые санкции против РФ.

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