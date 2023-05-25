Финляндия направит Украине дополнительную военную помощь

Министерство обороны Финляндии направило Украине 16-й пакет военной помощи в размере €109 млн. Об этом заявили в пресс-службе финского оборонного ведомства.

«Оценочная стоимость техники, входящей в эту партию, для Финляндии составляет €109 млн», — указывается в заявлении.

По данным министерства, данный пакет включает в себя, в том числе, зенитное вооружение и боеприпасы. Более детальная информация не разглашается.

«Общая стоимость всех пакетов военной помощи, предоставленных Финляндией Киеву, составляет €1,1 млрд», — рассказал финский министр обороны Антти Кайкконен.

Он подчеркнул, что Финляндия продолжит поддерживать Украину вместе с международными союзниками.

Ранее руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС обсудят очередной транш военной помощи Украине и новые санкции против РФ.