В ООН сообщили об инициативе по облегчению экспорта зерна из России

Глава ЮНКТАД Ребека Гринспан заявила, что ООН совместно с Африканским экспортно-импортным банком разрабатывают платформу для облегчения экспорта зерна и удобрений из России в Африку. Об этом она сообщила в интервью Reuters.

«Мы работаем с ним (Африканским экспортно-импортным банком. — «Газета.Ru») и создаем платформу, которая позволит проводить более гибкую комплексную проверку клиентов для соблюдения санкций и осуществления сделок по экспорту продуктов питания и удобрений», — сказала она.

Глава ЮНКТАД также добавила, что в настоящее время она работает с Афрэксимбанком для помощи небольшим странам Африки преодолеть сбои в торговле.

25 мая заместитель руководителя Главного управления по международной торговле и услугам при Министерстве торговли Турции и координатор зернового коридора Юсуф Каракаш заявлял, что Китай, Испании и Турция приняли наибольшее количество судов с продовольствием в рамках зерновой сделки.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что вопроса о расширении перечня экспортируемых товаров или числа портов в рамках зерновой сделки в настоящее время нет.