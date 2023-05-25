Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист перечислила условия, при которых могут лишить пенсии

Экономист Хрусталева предупредила о риске потери пенсии при переезде в другую страну

close
100%
Depositphotos

Лишиться пенсии можно, если не приходить за ней в течение полугода или при переезде в другую страну, рассказала URA.RU старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

«ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает. Также без выплат можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на ее получение», — сказала Хрусталева.

Пенсионера, по словам экономиста, также лишат выплаты в случае переезда в другую страну. Кроме того, она отметила, что для пенсии по инвалидности существует дополнительное условие, по которому могут лишить данной выплаты – отсутствие медосвидетельствования.

Хрусталева подчеркнула, что без выплат по потере кормильца придется остаться по достижении совершеннолетия.

Она добавила, что возобновить выплаты можно, для этого необходимо будет пройти вновь весь путь оформления пенсии по новым основаниям.

Ранее исследование показало, что меньше трети россиян понимают, из чего складывается будущая пенсия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях