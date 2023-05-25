Экономист перечислила условия, при которых могут лишить пенсии

Лишиться пенсии можно, если не приходить за ней в течение полугода или при переезде в другую страну, рассказала URA.RU старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

«ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает. Также без выплат можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на ее получение», — сказала Хрусталева.

Пенсионера, по словам экономиста, также лишат выплаты в случае переезда в другую страну. Кроме того, она отметила, что для пенсии по инвалидности существует дополнительное условие, по которому могут лишить данной выплаты – отсутствие медосвидетельствования.

Хрусталева подчеркнула, что без выплат по потере кормильца придется остаться по достижении совершеннолетия.

Она добавила, что возобновить выплаты можно, для этого необходимо будет пройти вновь весь путь оформления пенсии по новым основаниям.

Ранее исследование показало, что меньше трети россиян понимают, из чего складывается будущая пенсия.