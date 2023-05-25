Латвии порекомендовали сократить дефицит бюджета

Европейская комиссия (ЕК) порекомендовала Латвии уменьшить размер энергетической поддержки, так как это поможет сократить дефицит бюджета. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на рекомендации ЕК.

«В макроэкономическом контексте Еврокомиссия рекомендует Латвии сократить дефицит государственного бюджета путем проведения разумной фискальной политики, обеспечивая при этом эффективное освоение средств ЕС и проводя реформы для повышения конкурентоспособности», — отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.

По его словам, в макроэкономическом смысле в экономике Латвии нет каких-либо нарушений. Однако возникли большие сложности с ростом конкурентоспособности и доступности рабочей силы. Поэтому сейчас Латвии лучше всего улучшить доступность в финансировании малых и средних предприятий.

Он добавил, что также важно снизить зависимость от ископаемых ресурсов, в частности из России. Для этого необходимо обратить внимание на развитие возобновляемых источников энергии. Также необходимо усилиться в плане получения необходимых навыков для перехода к «зеленой» экономике.

23 мая министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби на Катарском экономическом форуме заявил, что избежать кризиса энергоресурсов Европе помогла лишь теплая зима.