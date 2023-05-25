Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Совфед одобрил закон об отмене НДФЛ со всей матпомощи нуждающимся студентам

СФ одобрил закон об отмене НДФЛ со всей матпомощи нуждающимся студентам с 2024 года

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Российские сенаторы одобрили закон, который с 2024 года полностью освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) материальную помощь нуждающимся студентам колледжей и вузов.

На данный момент закон освобождает от НДФЛ материальную помощь студентам только в размере до 4 тыс. рублей.

Новый закон освобождает от НДФЛ материальную поддержку, оказываемую нуждающимся студентам в соответствии со ст. 36 закона «Об образовании в России».

Нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Поступления от налога могут сократиться на 0,6 млрд руб.

Ранее депутат Светлана Бессараб усомнилась в возможности повысить стипендии российским студентам до уровня МРОТ.

В начале 2023 года глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил об увеличении количества именных стипендий и числа их получателей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях