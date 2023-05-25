Совфед одобрил закон об отмене НДФЛ со всей матпомощи нуждающимся студентам

Российские сенаторы одобрили закон, который с 2024 года полностью освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) материальную помощь нуждающимся студентам колледжей и вузов.

На данный момент закон освобождает от НДФЛ материальную помощь студентам только в размере до 4 тыс. рублей.

Новый закон освобождает от НДФЛ материальную поддержку, оказываемую нуждающимся студентам в соответствии со ст. 36 закона «Об образовании в России».

Нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Поступления от налога могут сократиться на 0,6 млрд руб.

Ранее депутат Светлана Бессараб усомнилась в возможности повысить стипендии российским студентам до уровня МРОТ.

В начале 2023 года глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил об увеличении количества именных стипендий и числа их получателей.