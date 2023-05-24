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Банкам разрешат не раскрывать данные о владельцах еще полгода

ЦБ разрешит банкам не раскрывать «чувствительные к санкционному риску» данные еще полгода

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Depositphotos

ЦБ России еще на шесть месяцев продлит возможность не раскрывать «чувствительную к санкционному риску информацию» для российских кредитных организаций. Об этом заявили в пресс-службе финансового регулятора.

«Мера, которую планируется продлить до 31.12.2023 с модификацией: право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию», — указывается в сообщении.

Как разъяснили в пресс-службе, речь идет о списке собственников и структуре владения кредитной организации, о составе правления, совета директоров и других органов управления, а также об условиях реорганизации и финансово-хозяйственной деятельности банка.

Ранее ЦБ РФ анонсировал решение не продлевать послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года.

Накануне Банк России заявил о планируемом повышении нормативов обязательных резервов для банков с 1 июня текущего года.

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