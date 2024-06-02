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Агутин посвятил клип Анастасии Заворотнюк: «Ты паришь в облаках»

Певец Леонид Агутин опубликовал клип в память об Анастасии Заворотнюк

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LeonidAgutin/YouTube

Певец Леонид Агутин опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) клип к своей песне «Паришь в облаках», сопроводив ролик кадрами c актрисой Анастасией Заворотнюк.

«Памяти Анастасии Заворотнюк. Покойся с миром, дорогая», — подписал музыкант.

Кадры из видео и сама композиция взяты из сериала «Каспий 24», в котором исполнитель снимался вместе со знаменитостью.

«Песня прямо в самое сердце, до слез, очень тяжело слушать и смотреть»; «Спасибо, Леонид, за этот прощальный пост. Такой красивый и горький одновременно»; «Красивейшая женщина, светлая память», — написали поклонники под записью.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Ранее Игорь Угольников рассказал о пророческой для Заворотнюк песне.

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