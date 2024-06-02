Число затопленных жилых домов в Курганской области снизилось

В Курганской области число затопленных жилых домов снизилось до шести, дачных домов — до 545. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.

«Остаются подтопленными в трех муниципальных образованиях, в одном населенном пункте шесть жилых и 545 дачных домов, четыре низководных моста и два участка автомобильных дорог», — говорится в публикации.

Отмечается, что за минувшие сутки от воды освободились в одном муниципальном образовании (Курган) в одном населенном пункте 37 жилых домов, 53 дачных дома и 90 приусадебных участков.

В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС областного масштаба из-за паводков.

23 мая президент России Владимир Путин пообещал быть в контакте по ликвидации паводка в Курганской области.

До этого президент Путин поручил правительству оказать помощь регионам РФ, пострадавшим от сезонных паводков, за счет средств федерального бюджета. Глава государства также призвал к скорейшему восстановлению жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры до начала отопительного сезона 2024 – 2025 годов.

Ранее в Оренбургской области закупили тысячи мусорных контейнеров вместо унесенных паводком.