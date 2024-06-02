«Реал» повторил достижение 1932 года

Мадридский «Реал» после победы над дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов повторил достижение 92-летней давности.

По информации журналиста Педро Мартина, «сливочные» смогли повторить сезон-1931/32 по количеству поражений (2). При этом в сезоне-2023/24 «Реал» провел 55 матчей во всех турнирах, в то время как 92 года назад команда сыграла всего 30 поединков.

В завершившемся сезоне-2023/24 мадридский клуб оба поражения потерпел от «Атлетико» — одно в чемпионате, и одно в Кубке Испании.

Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл Даниэль Карвахаль. Он отличился на 74-й минуте. Через девять минут Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридцев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Реал» стал 15-кратным победителем турнира, что является рекордом. «Боруссия» имеет на своем счету одну победу, добытую в 1997 году. В прошлом сезоне Лиги чемпионов победил английский «Манчестер Сити», выиграв первый подобный трофей в истории.

Ранее сообщалось, что фанат, который выбежал на поле во время финала ЛЧ, сделал это за деньги.