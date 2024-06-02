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В Пермском крае медведь забрался в дом, выбил дверь и погрыз лампочки

В Пермском крае медведь разгромил дом в заповеднике

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Заповедник «Вишерский»/VK

В Пермском крае в заповеднике «Вишерский» медведь пробрался в дом и устроил погром, хищник проник в помещение, выбив дверь. Об этом сообщает пресс-служба заповедника на официальной странице во «ВКонтакте».

О произошедшем рассказали сотрудники заповедника, прибыв с рабочей поездкой на кордон Хальсории, они обнаружили разгромленный дом. В помещение пробрался медведь и устроил погром.

Хищник выбил дверь, разворотил кухонную утварь, разбросал вещи, книги и карты, передвинул мебель, разломал кухонный стол, вырвал и обглодал матовые лампочки на стенах и потолке. Погостив в разгромленном доме, косолапый вернулся в лес.

До этого сообщалось, что в Магадане медведь загнал прохожего на дерево. Мужчина пошел гулять с собакой в район Горохового поля и столкнулся с медведем. Россиянин спасся от зверя, забравшись на дерево, убежавшую собаку удалось найти, животное не пострадало. Россиянин сообщил о произошедшем в экстренные службы и показал охотоведам место встречи с хищником. За несколько дней до произошедшего местные власти предупреждали об опасности возможной встречи с медведем в районе Горохового поля, Объездного шоссе и лесного массива. Мэрия просит жителей быть внимательными и осторожными, не отпускать детей гулять в указанные районы.

Ранее на Алтае сборщик орехов отбился от медведя.

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