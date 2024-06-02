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Стало известно о снижении доходов бывшего мужа Ивлеевой

Shot: прибыль компании рэпера Элджея снизилась в восемь раз до 380 тыс. рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Чистая прибыль ООО «Сайонара бойз» рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) упала до 380 тыс. рублей за прошлый год. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что падение доходов началось в 2021 году, когда компания заработала порядка 2,8 млн рублей. Позднее гонорары Узенюка стали падать, так как рэпер периодически начал уезжать из страны и жить за границей. В 2022 году чистая прибыль «Сайонары бойз» составила уже 161 тыс. рублей.

Канал напоминает, что бывший супруг блогерши Насти Ивлеевой недавно вышел из лейбла Анны Asti. Причиной подобного решения Shot называет стремление исполнителя остаться на российской сцене на фоне скандала «голой вечеринкой». Сейчас, подчеркивает Shot, Элджей собирается восстанавливать концертную деятельность.

20 декабря Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую посетил Филипп Киркоров, Анна Asti, Лолита, Ксения Собчак, Джиган и Оксана Самойлова, а также многие другие знаменитости. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде.

Мероприятие вызвало большой скандал, а участников вечера раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. Тем не менее спустя некоторое время в адрес участников мероприятия стали приходить жалобы, а самих звезд стали «отменять» организаторы концертов и продюсеры телешоу.

Ранее Филипп Киркоров сравнил «Евровидение» с популярным российским шоу.

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