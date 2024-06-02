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Три украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

Минобороны РФ: силы ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской областью

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Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«С 08.00 до 08.30 мск дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

2 июня председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев заявил, что видео с заявлениями официального представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера о том, что в Белгороде практически не осталось мирных жителей, оказалось подделкой.

1 июня военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали обстреливать «старую» территорию России вооружением западного производства. Он опубликовал фотографии обломков снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые были найдены в Белгороде после обстрела.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что средства противовоздушной обороны РФ сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, осколки упали в районе Центрального рынка, на территории пляжа «Берега», а также в селе Таврово.

Ранее в России создали новые средства борьбы с беспилотниками.

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