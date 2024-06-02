Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что первый день лета в Москве установил температурный рекорд. Его слова передает РИА Новости.

«Летний сезон в столичном регионе стартовал с рекордного тепла. На базовой столичной метеостанции ВДНХ с момента ее создания никогда столбик дневного термометра не поднимался так высоко — до плюс 30,3, что на семь-девять градусов превышает норму середины лета», — заявил синоптик.

Он отметил, что до этого самое теплое 1 июня было в 1995 году — плюс 28,8. Однако за всю метеоисторию Москвы рекорд остается за 1921 годом — плюс 33,1.

1 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в Москве начнется с открытия купального сезона. По словам синоптика, вода в столице прогрелась до +21°C.

До этого Тишковец сообщил, что аномальное количество осадков выпало в Подмосковье и Москве 31 мая. Он также подчеркнул, что в подмосковном Красногорске зафиксировано выпадение 28 мм осадков, что составляет 45% от месячной нормы.

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