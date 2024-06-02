В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — призвал он жителей.

Утром 2 июня Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, она уничтожила несколько воздушных целей.

По его словам, в Белгороде после отражения украинской воздушной атаки повреждений домовладений нет.

До этого председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев заявил, что видео с заявлениями официального представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера о том, что в Белгороде практически не осталось мирных жителей, оказалось подделкой. До этого в сети появилось видео с якобы словами представителя Госдепа, что Белгород опустел.

Ранее в США не исключили все более глубоких ударов американским оружием по РФ.