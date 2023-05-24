Цена на бензин установила очередной рекорд

Стоимость бензина Аи-95 в европейской части России в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже увеличилась до 61 816 руб. за тонну, что стало историческим максимумом. Это следует из данных площадки.

За сутки цена за тонну Аи-95 выросла на 0,12%. Вместе с тем растет стоимость бензина Аи-92. Его цена за день увеличилась на 0,06%, до 53 202 руб. за тонну. При этом снижается стоимость летнего дизельного топлива. За сутки тонна дизеля потеряла в цене 0,57% и составила 51 351 руб. за тонну.

Биржевые цены на бензин Аи-95 бьют рекорды четвертый раз подряд, стоимость топлива начала дорожать с 16 мая. Предыдущий максимум был установлен летом 2021 года. Тогда в период пандемии коронавируса цена 95-го бензина на бирже выросла до 59 966 руб. за тонну.

Ранее в Минэнерго России заявили, что изменения биржевых цен существенно не повлияют на цены на бензин в рознице.

Также в конце апреля цены на бензин в России начали расти на фоне новостей о сокращении демпферных выплат. Собеседники издания посчитали, что сейчас нет определенных предпосылок для роста цен на топливо.

Агентство Reuters 23 мая сообщило, что правительство России рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина. 24 мая руководитель Министерства энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов заявил, что ведомство не рассматривает эту возможность. По его словам, речь может идти лишь о рекомендации министерства компаниям снизить объем таких поставок.