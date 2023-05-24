Россия собралась отказаться от акцизов на пиво и табак в бумажном виде

Россия начнет отказываться от акцизов на табак и пиво в бумажном виде в первом квартале 2024 года, переведя их в цифровой формат. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на разработанный Минфином документ.

«Минфину России совместно с «Оператор-ЦРПТ» поручено разработать и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по осуществлению с 2024 года перехода на уплату акциза на табачную и никотинсодержащую продукцию на основании данных о ее маркировке средствами идентификации», — отметили в документе.

В сообщении пояснили, что цифровой акциз начнут вводить в России в первом квартале 2024 года. При этом пилотный проект по использованию данных о маркировке будет проводиться с мая 2023 года по июль 2024 года.

Минфин пояснил, что в результате должна подтвердиться возможность использования данных о маркировке, а также возможность отказа от декларирования акциза и его переход на бездекларационный режим.

15 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года в России проведут эксперимент по маркировке красной и черной икры. За выполнением соответствующего постановления будут следить несколько федеральных ведомств.