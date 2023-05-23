Постпред РФ заявил о невыполнении российской части зерновой сделки

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности заявил, что выполнение российской части зерновой сделки не началось, так как Украина и ее «западные кураторы» блокируют экспорт продовольствия и удобрений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «фактически» не началось выполнение Меморандума Россия — ООН, посвященного экспорту российского продовольствия и удобрений, а в Евросоюзе и США «лицемерно заявляют» об отсутствии санкций на такой экспорт, отказываются разблокировать доступ к системе SWIFT Россельхозбанку и не решают другие логистические проблемы.

«Таким образом, Киев и его западные кураторы блокируют экспорт продовольствия и удобрений и одновременно обвиняют в этом других», — сказал Небензя.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что всемирная организация продолжает переговоры с Россией, Украиной и Турцией по остающимся проблемам по зерновой сделке.