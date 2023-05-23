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Постпред РФ заявил о невыполнении российской части зерновой сделки

Постпред РФ в ООН Небензя: Украина и страны Запада блокируют экспорт удобрений из России

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Umit Bektas/Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности заявил, что выполнение российской части зерновой сделки не началось, так как Украина и ее «западные кураторы» блокируют экспорт продовольствия и удобрений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «фактически» не началось выполнение Меморандума Россия — ООН, посвященного экспорту российского продовольствия и удобрений, а в Евросоюзе и США «лицемерно заявляют» об отсутствии санкций на такой экспорт, отказываются разблокировать доступ к системе SWIFT Россельхозбанку и не решают другие логистические проблемы.

«Таким образом, Киев и его западные кураторы блокируют экспорт продовольствия и удобрений и одновременно обвиняют в этом других», — сказал Небензя.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что всемирная организация продолжает переговоры с Россией, Украиной и Турцией по остающимся проблемам по зерновой сделке.

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