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Россия может запретить экспортировать бензин

Reuters: правительство России рассматривает возможность запрета экспорта бензина

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Global Look Press

Российское правительство рассматривает возможность запрета экспорта бензина, сообщает Reuters.

Согласно информации агентства, на такой шаг правительство может пойти из-за потенциального возникновения внутреннего дефицита топлива, а также роста цен после сокращения субсидий для нефтеперерабатывающих заводов.

Также на товарной бирже могут увеличить объемы обязательной продажи топлива.

Уточняется, что официальных комментариев по этому вопросу не поступало.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, что в среднесрочной перспективе розничные цены на бензин могут немного снизиться при сохранении роста профицита нефтепродуктов на российском рынке из-за новых санкций.

Он добавил, что в ближайшее время цена может вырасти не более чем на 3–5 рублей за литр. Цены на бензин зависят от уровня инфляции и котировок сырья.

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