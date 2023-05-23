Глава евродипломатии раскрыл объем поставок снарядов и ракет на Украину

Страны Евросоюза поставили на Украину в этом году 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет на сумму в €800 млн, заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По его данным, ЕС ставит задачу в ближайший год поставить на Украину еще 1 млн боеприпасов. Боррель также сообщил, что намерен просить страны-члены Евросоюза не ждать производства боеприпасов, а поставить их из своих запасов.

Кроме того, сообщил Боррель, 24 страны ЕС присоединились к расширению производства артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра, на что выделен €1 млрд. Боррель добавил, что этим вопросом занято Европейское оборонное агентство.

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