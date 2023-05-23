Китай готов к развитию торгового сотруднчиества с Россией

Китай готов к расширению торгово-экономических обменов с Россией. Об этом заявил премьер госсовета КНР Ли Цян на Российско-Китайском бизнес-форуме, передает ТАСС.

«Китай готов к дальнейшему расширению экономических и торговых обменов с Россией и развитию сотрудничества как в качественном, так и в количественном отношении», — сказал Ли Цян.

В своем обращении к участникам он также заявил, что данный форума предоставляет хорошую площадку деловым кругам России и Китая «для укрепления обменов и сотрудничества»,

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия поднялась с десятого на седьмое место в списке торговых партнеров Китая по итогам первого квартала 2023 года. Как рассказал премьер, по итогам 2022 года объем торговли двух стран составил $190 млрд, в январе — марте 2023 года показатель составил $52 млрд.