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В мэрии Москвы заявили о работе по внедрению безвизового режима с Китаем

Власти Москвы заявили, что безвизовый режим с Китаем разовьет туристическую отрасль

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Ng Han Guan/AP

Безвизовый режим и электронные визы с Китаем могли бы оказать помощь в сохранении и увеличении показателя по туризму в Москве. Такое мнение выразил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов в ходе своего выступления в рамках Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, написало агентство ТАСС.

«Да, у нас с вами действительно был спад, из-за пандемии. <...> Но наши коллеги очень активно работают по направлению безвизового режима и над запуском электронной визы. Уверен, что это поможет не только сохранить, но и увеличить темпы туризма», — сказал Козлов.

По словам первого заммэра, китайские туристы тратят на отдыхе в России не менее $900. Российская сторона при этом должна показать гостям как можно больше возможностей и подарить впечатления.

В первой половине мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ написала, что на фоне общего тренда на восстановление туризма после пандемии коронавируса въездной турпоток в России вырос на 17% по итогам первого квартала (январь — март) 2023 года.

В середине апреля агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства РФ в КНР сообщило о выдаче почти 51 тыс. виз с начала 2023 года российскими диппредставительствами в Китае.

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