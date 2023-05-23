Raiffeisen Bank задумал передать российское подразделение акционерам

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) намерена передать свое российское подразделение акционерам, сообщает Reuters.

По информации источников агентства, владельцы RBI могут получить долю в новой компании, которую зарегистрируют в Вене.

Пока неясно, будет ли эта структура независимой от RBI и под чьим надзором она будет находиться — австрийских властей или ЕЦБ.

Другой источник сообщил, что «степень независимости» подразделения от RBI определит, будет ли ЕЦБ контролировать его. Американские власти уже выразили обеспокоенность по поводу того, как организацию будут контролировать на предмет отмывания денег.

Между тем, пишет Reuters, возможная сделка уже столкнулась с препятствиями, в том числе с получением одобрения Европейского центрального банка (ЕЦБ) и «благословения» Вашингтона, который изучает связи банка с Россией.

5 мая руководство RBI приняло решение прекратить корреспондентские отношения со всеми российскими банками, за исключением дочерней организации в России — Райффайзенбанком.

11 мая стало известно, что RBI решил сократить корреспондентские отношения с банками СНГ.