Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Raiffeisen Bank задумал передать российское подразделение акционерам

Reuters: Raiffeisen Bank планирует передать российское подразделение акционерам

close
100%
Shutterstock

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) намерена передать свое российское подразделение акционерам, сообщает Reuters.

По информации источников агентства, владельцы RBI могут получить долю в новой компании, которую зарегистрируют в Вене.

Пока неясно, будет ли эта структура независимой от RBI и под чьим надзором она будет находиться — австрийских властей или ЕЦБ.

Другой источник сообщил, что «степень независимости» подразделения от RBI определит, будет ли ЕЦБ контролировать его. Американские власти уже выразили обеспокоенность по поводу того, как организацию будут контролировать на предмет отмывания денег.

Между тем, пишет Reuters, возможная сделка уже столкнулась с препятствиями, в том числе с получением одобрения Европейского центрального банка (ЕЦБ) и «благословения» Вашингтона, который изучает связи банка с Россией.

5 мая руководство RBI приняло решение прекратить корреспондентские отношения со всеми российскими банками, за исключением дочерней организации в России — Райффайзенбанком.

11 мая стало известно, что RBI решил сократить корреспондентские отношения с банками СНГ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях