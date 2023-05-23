У российского угля в Азии появились серьезные конкуренты из третьих стран

Российские поставщики угля начали терять покупателей в азиатском регионе из-за растущей конкуренции со стороны экспортеров из Южно-Африканской республики (ЮАР) и Колумбии. Одной из главных причин подобной динамики стали более низкие цены, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Argus.

За последние несколько недель стоимость российского энергетического угля снижалась медленнее, чем у основных конкурентов из третьих стран. Разница с аналогами из ЮАР и Колумбии в настоящее время составляет более $10 за тонну, уточняется в статье.

«С 21 апреля по 12 мая энергоуголь на базисе FOB Восточный (поставки из портов Дальнего Востока — «Газета.Ru») снизился в цене на 5%, до $124,3 за тонну. Южноафриканский уголь на базисе FOB Ричардс-Бэй за аналогичный период подешевел на 19%, до $107 за тонну. Премия, с которой российский уголь торгуется к колумбийскому, выросла с $6 в марте до $13,5 в мае», — говорится в материале.

В итоге колумбийский и южноафриканский уголь становится все более популярным у азиатских потребителей. За последние несколько недель увеличились поставки в Китай, Южную Корею, Японию и Тайвань, заключается в заметке.

22 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что продажи всех видов угля из российских портов по итогам первый четырех месяцев 2023 года увеличились на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. С начала текущего года этот показатель вырос до 69,9 млн тонн.