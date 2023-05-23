Спикер Маккарти: бездействие Байдена может привести США к дефолту

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти обвинил президента Джо Байдена в бездействии, которое может привести страну к дефолту. Об этом Маккарти заявил на своей странице в сети Twitter.

По словам политика, до дефолта по государственному долгу США осталось всего 10 дней. Маккарти считает, что невзирая на его неоднократные призывы, Байден месяцами игнорировал надвигающийся кризис. Спикер утверждает, что Байден из-за своего бездействия рискует столкнуться с первым дефолтом за всю историю США.

Маккарти заявил, что еще в середине января он призывал к проведению переговоров о государственном долге, но Байден на это никак не реагировал, и лишь в середине мая президент США вынужден был признать, что такие переговоры необходимы.

Ранее сообщалось, что глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в своем письме к руководству конгресса, что, согласно оценкам министерства, в стране, «весьма вероятно», объявят дефолт к 1 июня, если не будут приняты меры по повышению или приостановке лимита госдолга.