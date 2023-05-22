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Провайдер облачных технологий Cloud обновляет позиционирование и название

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пресс-служба Cloud

Российский провайдер облачных технологий и AI-решений Cloud объявил об обновлении позиционирования бренда, названия и логотипа. Об этом сообщает пресс-служба Cloud. Новым названием компании станет Cloud.ru.

Как отметил генеральный директор Cloud.ru Евгений Колбин, в 2019 году в компании работали 4 десятка сотрудников и был всего 1 сервис.

«Сегодня у нас уже более 80 сервисов, наша совокупная выручка за 2022 год увеличилась на 78%, а штат превысил 1000 человек. Обновленный бренд будет поддерживать нашу миссию: снижать цену прогресса, создавая фундамент для инноваций клиентов. Он поможет нам не просто следовать трендам, а самостоятельно формировать направления развития всего облачного рынка», — заявил он.

В компании подчеркнули, что обновление бренда стало логичным следствием динамичного развития компании. При этом обновленная айдентика соответствует амбициям облачного провайдера и долгосрочному стратегическому видению Cloud.ru.

Так, в основу обновленного бренда Cloud.ru заложен фокус на клиентоцентричность, технологическое лидерство и формирование уникальной команды.

«Укрепляя технологическое лидерство, компания развивает портфель сервисов и внедряет в него инновационные разработки, в том числе на основе AI и ML. Создавая лучшие условия для сотрудников, Cloud.ru строит безопасную и комфортную среду для личного роста и общего успеха организации. Все элементы обновленного бренда Cloud.ru в полной мере поддерживают эти приоритеты», — говорится в сообщении.

Как рассказала директор департамента маркетинга и коммуникаций Cloud.ru Мария Каптелова, основной идеей визуального стиля компании стал образ портала как метафора перехода к новым технологиям и сервисам вокруг бизнеса клиента.

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