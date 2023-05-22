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Венгрия не поддержала новый пакет антироссийских санкций

Magyar Nemzet: Будапешт не поддержал меры в отношении ядерной энергетики РФ

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Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержал 11-й пакет антироссийских санкций, который включает меры в отношении ядерной энергетики РФ. Об этом пишет издание Magyar Nemzet.

По словам Сийярто, 11-й пакет антироссийских санкций несет в себе риски для европейских экспортеров, а также для отношений Брюсселя и Пекина.

Он подчеркнул, что осложнение экспорта для европейских компаний вне России может привести к снижению конкурентоспособности Евросоюза.

«Если Евросоюз применит ограничения или наложит санкции в отношении китайских компаний, то это очень серьезно повлияет на европейско-китайские отношения», — пояснил политик.

Он также добавил, что новых санкций в отношении России вовсе не должно быть, так как от предыдущих Россия пострадала меньше, чем Европа.

Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС не приняли решений по новому пакету санкций против РФ и военной помощи Киеву.

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