Венгрия не поддержала новый пакет антироссийских санкций

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержал 11-й пакет антироссийских санкций, который включает меры в отношении ядерной энергетики РФ. Об этом пишет издание Magyar Nemzet.

По словам Сийярто, 11-й пакет антироссийских санкций несет в себе риски для европейских экспортеров, а также для отношений Брюсселя и Пекина.

Он подчеркнул, что осложнение экспорта для европейских компаний вне России может привести к снижению конкурентоспособности Евросоюза.

«Если Евросоюз применит ограничения или наложит санкции в отношении китайских компаний, то это очень серьезно повлияет на европейско-китайские отношения», — пояснил политик.

Он также добавил, что новых санкций в отношении России вовсе не должно быть, так как от предыдущих Россия пострадала меньше, чем Европа.

Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС не приняли решений по новому пакету санкций против РФ и военной помощи Киеву.