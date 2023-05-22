Gasum расторгнет контракт с «Газпром Экспорт» на поставку газа

»Газпром Экспорт» получил уведомление от финской компании Gasum о расторжении контракта на поставку трубопроводного газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Газпром экспорт» подтверждает получение от финской компании Gasum уведомления о расторжении долгосрочного контракта на поставку трубопроводного газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время компания проводит юридический анализ последующих шагов в этом вопросе.

Ранее Финская государственная энергокомпания Gasum приняла решение расторгнуть долгосрочный контракт на поставку природного трубопроводного газа с российской «Газпром экспорт».

Стороны не смогли в определенные судом сроки разрешить спор.

До этого сербская газета Danas писала, что страны Евросоюза наряду с Китаем по-прежнему остаются ключевыми импортерами российских энергоносителей, включая природный газ.