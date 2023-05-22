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В Центробанке назвали причину повышенного спроса на наличные в России

ЦБ: повышенный спрос на наличные в России создают экономики новых регионов

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк в последнее время фиксирует повышенный спрос на наличные в России, и его создают экономики новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где в 2023 году перестала использоваться гривна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда Банка России Алексея Заботкина.

По данным ЦБ, в апреле объем наличных денег в обращении увеличился на 3% — до рекордных 17,154 трлн рублей.

«На наш взгляд, это связано с тем, что в новых регионах Российской Федерации, где заметно меньше по понятным причинам распространены безналичные расчеты, наличные используются активно. С 1 января там прекратила хождение наличная гривна, все расчеты наличные переведены на наличные рубли», — рассказал Заботкин.

То есть спрос новых регионов на наличные рубли по всей видимости отражается в этом повышенном спросе на наличность в экономике России в целом, считает он.

Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. По его словам, жители этих регионов стали гражданами России навсегда. Референдумы регионов о вхождении в состав РФ прошли 23-27 сентября. Фактически 100% голосов их жители отдали за вхождение в состав России.

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