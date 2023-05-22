Финляндия отказалась от российского природного газа

Финская государственная энергокомпания Gasum приняла решение расторгнуть долгосрочный контракт на поставку природного трубопроводного газа с российской »Газпром экспорт». Об этом сообщается на сайте финской компании.

Отмечается, что стороны не смогли в определенные судом сроки разрешить спор.

«Поэтому Gasum расторг долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО «Газпром экспорт» 22 мая 2023 года», — говорится в заявлении.

Ранее 11 мая газета «Коммерсантъ» сообщала, что Gasum перестала забирать грузы сжиженного природного газа (СПГ) из порта Высоцк.

По информации издания, в последний раз один из танкеров Gasum, Coral Energice, заходил в порт 24 апреля этого года, но он вышел оттуда без СПГ. До этого судно забирало топливо 12 апреля.