Водку «Белая березка» и «Пять озер» начнут продавать минимум в двух странах за рубежом

Алкогольная сибирская группа (АСГ), которая выпускает в России водку под брендами «Белая березка» и «Пять озер», собирается развивать продажи своей продукции в Израиле, Турции и Латинской Америке. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Как говорится в публикации, для этого АСГ создала в Сербии компанию ASG Global Balkans. Об этом говорится в сербском реестре и опубликованных АСГ вакансий. Компания ищет в Сербии экспорт-менеджера с прицелом на рынки Турции, Израиля и Латинской Америке. Компания намерена продолжать развитие экспорта напитков, структура на Балканах позволяет это сделать, сообщили газете в группе.

После начала спецоперации России на Украине экспорт крепкого алкоголя затруднился, так как основные импортеры водки – Евросоюз и США – запретили ввоз продукции из РФ.

По мнению экспертов, опрошенных газетой, главным для производителей в ближайшее время будет внутренний рынок, так как ассоциация алкогольного бренда с Россией остается одним из рисков для компаний при поставках в зарубежные страны.

АСГ — один из крупнейших производителей алкоголя. Основные торговые марки АСГ – «Белая Березка», «Хаски», «Сиббиттер» и «Пять Озер». Водка «Пять Озер», согласно данным международного рейтинга Millionaires Club 2017 журнала Drinks International, является самой продаваемой водкой российского производства в мире.