В Венгрии потребовали объяснений от ЕК и Киева по ситуации вокруг нефтепровода «Дружба»

Глава Министерства обороны Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна требует от Еврокомиссии и Украины объяснений по ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом он заявил в эфире Kossuth.

«Никаких объяснений из Киева мы по этому поводу не получали. Я считаю, что это вопрос такой важности, что председатель Еврокомиссии должна лично выступить с объяснениями, поскольку вопрос безопасности энергоснабжения является вопросом суверенитета», — сказал Сийярто.

По его словам, диверсии на нефтепроводе «Дружба» расцениваются Венгрией, как посягательство на энергетическую безопасность страны. Сийярто также добавил, что согласно международным договорам, Венгрия должна получать транзитную нефть по «Дружбе» через Украину.

Ранее Сийярто заявил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен должна прояснить вопрос о том, получала ли Украина из Брюсселя рекомендации перекрыть нефтепровод «Дружба». По его словам, если это так, то речь идет о «безопасности энергоснабжения, а это вопрос суверенитета».

10 мая сообщалось, что нефтепровод «Дружба» в Брянской области попал под обстрел. Отмечается, что удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов — на них обнаружили пробоины около 10 сантиметров. Никаких утечек или возгорания не произошло.