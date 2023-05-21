Американская Exxon усомнилась в достижении углеродной нейтральности в мире к 2050 году

Американская нефтяная компания Exxon Mobil заявила, что достижение в мире углеродной нейтральности к 2050 году является маловероятным. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление организации.

«Причиной, из-за которой миру будет практически нереально прийти к сведению выбросов углекислого газа к нулю, станет снижение уровня жизни людей, которое произойдет при таком сценарии», — отметили в компании.

В нефтяной компании добавили, что план Международного энергетического агентства, который заключается в постепенном отказе от ископаемых источников энергии к 2050 году, совершенно нереален. Речь идет о том, что мир продолжает потреблять топливо и не идет по сценарию сокращения.

В конце апреля «Коммерсантъ» писал, что совет Европейского союза (ЕС) принял несколько законов в рамках климатической программы «Fit for 55 in 2030». Данная программа предусматривает существенное сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году. Для реализации плана, а также достижения в дальнейшем углеродной нейтральности ЕС намерен сокращать продажу сертификатов на выбросы CO2 для ввозимой в ЕС продукции.

До этого РБК, ссылаясь на экспертов центра устойчивого развития Института ВЭБа писал, что России необходимо не менее 46,9 трлн руб. для уменьшения выбросов парниковых газов к середине века в условиях санкций, что составляет 0,73% ВВП каждый год.