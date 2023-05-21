РИА Новости: цены на коксующийся уголь в России взлетели на 30% вслед за мировыми

Цены на коксующийся уголь на внутреннем рынке России взлетели вслед за мировыми котировками. Стоимость данного вида топлива в РФ поднялась на 30%, при этом на глобальном уровне рост составил порядка 40%, сообщает РИА Новости.

Рост цен на коксующийся уголь на внутреннем рынке РФ вызван несколькими факторами. Один из ключевых — подорожание на треть руды, являющейся важнейшим ресурсом для металлопроката. При этом дефицита угля в России нет, по объемам запасов РФ, обладая около 162 млрд тоннами, в настоящее время занимает второе место в мире, уточняется в статье.

«Внутренние цены на коксующийся уголь растут вслед за мировыми. Ключевая для металлопроката руда подорожала на треть <....> Реальный рост (цен на данный вид угля — «Газета.Ru») оказался на уровне 30%», — уточняется в материале.

Еще одной причиной удорожания энергоресурса стала нехватка соответствующей инфраструктуры для его перевозки. Из-за международных санкций значительная часть спроса переместилась на Дальний Восток, что привело к перегрузке транспортной магистрали. На фоне роста цен на коксующийся уголь на российском рынке в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Генеральной прокуратуре (Генпрокуратуре) пообещали «проследить за ситуацией», заключается в заметке.

18 мая на сайте Министерства финансов (Минфина) Японии опубликовали информацию, согласно которой по итогам апреля текущего года азиатская страна сократила на 80,8% импорт российского угля в годовом выражении. Кроме того, Япония также снизила на 10,6% объемы ввоза сжиженного природного газа (СПГ) из РФ.