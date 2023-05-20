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В США заявили, что западные санкции бьют по бедным жителям развивающихся стран

Time: отказ Европы от энергоресурсов РФ негативно влияет на климат и бьет по самым бедным

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Reuters

Изменения в цепочках поставок сжиженного природного газа, которые случились в связи с западными санкциями на энергоресурсы из России, негативно влияют на климат во всем мире и бьют по самым бедным жителям развивающихся государств. Об этом пишет американский журнал Time.

«Бойкот европейских стран нефти из РФ вызвал резкий сдвиг на энергетических рынках, поглощая мировые поставки сжиженного природного газа и вынуждая более бедные страны возвращаться к более грязным источникам энергии, таким как уголь, который увеличивает выбросы углерода, нагревающие планету», — говорится в статье.

Time отмечает, что в поисках альтернативы российскому газу, европейские страны решили сократить поставки СПГ, который были предназначены для стран Азии. Это, подчеркивает издание, спровоцировало рост цен примерно в десять раз. При этом сообщается, что крупные страны либо закупали сжиженный газ по «непомерным ценам», либо сократили его импорт, а меньшие страны, такие как, например, Пакистан, полностью исключили из рынка поставок СПГ.

По информации Time, что спровоцировало нехватку и отключения электроэнергии в условиях жаркой погоды, которая снижает работоспособность низкооплачиваемых рабочих, вынужденных трудиться в изнурительных условиях. Также отрасли, активно использующие в работе холодильные установки, перекладывают возросшие затраты на энергию на потребителей. Это еще больше всего бьет по бедным слоям населения.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе телефонного разговора с вице-премьером России Александром Новаком заверил его в намерении венгерской стороны и далее блокировать санкции против ядерной энергетики РФ.

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