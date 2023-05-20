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Президент Байден заявил, что США смогут избежать дефолта

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему считает возможным для страны избежать дефолта, несмотря на уровень госдолга. Его словам приводит агентство Reuters.

Об этом американский лидер сказал журналистам в Хиросиме, где он принимает участие в саммите «Большой семерки» (G7).

При этом представители Республиканской партии заявили, что не одобрят увеличение лимита госдолга без соглашения о резком сокращении расходов.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ситуация вокруг повышения потолка госдолга страны не вызывает беспокойства.

В свою очередь спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти обвинил Байдена и его подчиненных в нежелании урегулировать ситуацию вокруг государственного долга США, грозящего стране дефолтом.

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