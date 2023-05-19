Поставки коньяка «Арарат» в Россию не прекращались

Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, не прекращал поставки коньяка «Арарат» в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на предприятии.

«Информация о приостановке экспорта армянского коньяка «Арарат» в Россию не соответствует действительности», — сказал он.

По его словам, заявление Pernod Ricard о приостановке ведения бизнеса в РФ подразумевает завершение в стране деятельности компании PR Rouss, являющейся партнером «Арарата» в России.

Ранее глава Министерства экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию. Он уточнил, что на данный момент эта информация не является официальным утверждением. По словам Керобяна, такая ситуация создаст проблемы, влияющие на закупку винограда.