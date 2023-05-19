Минфин США включил в новый пакет санкций Службу внешней разведки России

Министерство торговли США включило в новый пакет санкций против России Службу внешней разведки (СВР) РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что СВР внесена в обновленный санкционный список по той причине, что ведомство является частью и инструментарием российского правительства.

Ранее стало известно, что Минторг США ввел экспортные ограничения на ввоз в Россию и Белоруссию в общей сложности на 1224 наименования товаров. Ведомство также ввело экспортные ограничения против 71-й связанной с Россией организацией, в том числе по одной из Армении и Киргизии. Под новые санкции попали ряд оборонных предприятий Российской Федерации.

Агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщало, что страна расширит список антироссийских санкций. Предполагается, что ограничения будут введены против около 100 физлиц и организаций, которые «причастны к уклонению от санкций» против России. Также будут введены санкции против 80 организаций, связанных с оборонной промышленностью.