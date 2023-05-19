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Грызлов не исключил использование энергии Белорусской АЭС для нужд России

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РИА «Новости»

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что не исключает вариант, при котором выработанная на Белорусской АЭС электроэнергия будет использоваться для нужд РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас в рамках отраслевых программ Союзного государства есть общие программы, касающиеся рынка газа, нефти и электроэнергии. Раз у нас есть программы общего рынка электроэнергии, то возможно, естественно, использование энергии, выработанной в Белоруссии, для целей, которые необходимы в Российской Федерации», — сказал Грызлов.

По словам дипломата, Россия и Белоруссия определили этапы работ по вводу в промышленную эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС. Электростанция сможет вырабатывать порядка 18,5 млрд кВтч электроэнергии в год, что составляет 45% от всей потребляемой Белоруссией электроэнергии.

Ранее сообщалось, что Грызлов в ходе посещения Белорусской АЭС призвал не провоцировать Москву на использование атома во враждебных целях. Он также отметил, что СССР создавал ядерный щит и первый мирный атом был создан в Советском Союзе. Грызлов напомнил, что первыми ядерную бомбу испытали Соединенные Штаты.

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